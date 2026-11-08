Дезертиров выдают за пленных и прячут в тайных тюрьмах на Украине: где находятся основные пыточные

ТАСС: основные пыточные на Украине находятся в трёх городах Фото: REUTERS.

Основная часть украинских тайных тюрем, в которых пытают задержанных, находится в Днепропетровске, Запорожье и Харькове. Об этом ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья.

По его словам, в этих городах проще всего изолировать дезертиров и недовольных под видом пленных. В Одессе и Николаеве подобные места также есть, однако чаще они используются как транзитные пункты, где задержанных фильтруют. При этом собеседник агентства сообщил, что там тоже периодически избивают людей.

На западе Украины таких объектов, по данным подполья, меньше всего. Они располагаются в областных управлениях СБУ. Представитель подполья отметил, что система тайных тюрем создавалась годами.

Ранее KP.RU писал, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили подвал, где удерживали около 40 человек. По информации украинских СМИ, среди пленников были мобилизованные и военные, самовольно покинувшие части. Приехавших медиков не пропустили к пострадавшим.