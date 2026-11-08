Axios: заместитель главы аппарата Белого дома Уолтерс подал в отставку. Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Заместитель главы аппарата Белого дома Ричард Уолтерс подал в отставку вскоре после ухода Сьюзи Уайлс с поста руководителя аппарата. Об этом 8 ноября сообщил портал Axios, ссылаясь на заявление самого чиновника.

Уолтерс заявил, что работа при президенте США Дональде Трампе стала для него большой честью, и поблагодарил Уайлс за предоставленную возможность. По данным источника Axios, он подал заявление об увольнении 6 ноября, расставание прошло мирно.

Новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер положительно отозвался об Уолтерсе и сообщил, что тот продолжит поддерживать политику Трампа за пределами администрации. Уолтерс занимал должность заместителя главы аппарата с мая 2026 года. Его связывали с Уайлс давние профессиональные отношения.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп назначил Стивена Миллера главой аппарата Белого дома вместо Сьюзан Уайлс. Полномочия Миллера должны начаться 9 ноября, Уайлс перейдет в политическую структуру, связанную с президентом США.