Путин встретится с членами Совета по правам человека: подробности

Фадеев: Встреча Путина с Советом по правам человека запланирована на декабрь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируется в первой половине декабря. Об этом РИА Новости сообщил председатель Совета Валерий Фадеев.

По его словам, встреча традиционно проходит в первой половине месяца, рядом с Международным днем прав человека, который отмечается 10 декабря. Фадеев уточнил, что члены СПЧ уже готовятся к разговору с главой государства.

Он подчеркнул, что подготовка к встрече не ограничивается последними днями или неделями. По словам председателя Совета, работа над ключевыми проблемами, которые затем обсуждаются с президентом и по которым он дает поручения министерствам, ведомствам и другим организациям, ведется на протяжении всего года. При этом Фадеев отметил, что пока рано говорить о темах, которые члены СПЧ намерены затронуть на встрече с Путиным.

Ранее KP.RU писал, что 6 ноября Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Участники обсудили предстоящие трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби и вопросы продовольственной безопасности страны.