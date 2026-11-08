NZZ: нехватка денег на поддержку Украины может привести к капитуляции Киева Фото: REUTERS.

Нехватка средств для поддержки Украины может привести к скорой капитуляции Киева. Об этом написала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Циркулируют расчеты, согласно которым дефицит финансирования приведет к скорой капитуляции Украины», — говорится в публикации. По оценке издания, Брюссель рассчитывал, что в 2026-2027 годах Киев получит дополнительные 45 миллиардов евро, в том числе от Канады, Японии, Великобритании и Норвегии. Однако не все обещанные взносы обеспечены или выплачены, а потребности Украины растут быстрее, чем поступает новая помощь.

Дополнительную нагрузку на бюджет создают последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре, отмечает NZZ. Издание также обращает внимание на неопределенность дальнейшей политической поддержки Киева: во Франции в апреле 2027 года пройдут выборы, которые могут повлиять на курс страны, а в Германии уже обсуждают сокращение финансирования Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки западного оружия Украине отдаляют перспективу мирного урегулирования и препятствуют завершению конфликта. Она призвала западные страны перестать прикрываться разговорами о мире.

Также KP.RU сообщал, что 7 ноября Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры. В ведомстве не раз подчеркивали, что российские войска поражают исключительно военные объекты, а также инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ.