Лунную миссию NASA могут отложить: в чем причина

WP: NASA может перенести лунную миссию из-за проблем со скафандрами Фото: REUTERS.

Запланированная на 2028 год высадка американских астронавтов на Луну могут вновь отложить. Причина - проблема в разработке скафандров частной компанией Axiom Space. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, в апреле офис генерального инспектора NASA опубликовал отчет. Согласно документу, компания рискует не успеть создать скафандры нового поколения к намеченному сроку. Создание скафандров поручили Axiom Space еще в 2022 году. Однако в последние годы компания сталкивается с трудностями распределения финансирования, частой сменой руководства и вынуждена все активнее привлекать к работе сотрудников NASA, от которого компания и получает средства на проект.

«Возможная задержка... способна привести к тому, что Китай станет первой страной, астронавты которой высадятся на Луну в XXI веке», - подчеркивает издание.

Ранее KP.RU сообщал, что у Земли появилась вторая Луна. Рядом с нашей планетой был замечен небольшой астероид, временно захваченный гравитацией Земли.