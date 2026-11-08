Полиция задержала мужчину с ножом в Кракове после стрельбы на главной площади

Мужчину с ножом был замечен на улице Капеланка в Кракове Фото: REUTERS.

В Кракове правоохранители задержали мужчину в ночь после теракта, произошедшего в центре города. В руках у него был нож. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на данные полиции Малопольского воеводства.

Поводом для реакции полиции стало сообщение о человеке с ножом, замеченном на улице Капеланка. Прибывшие на место силовики применили оружие.

«Во время операции были произведены предупредительные выстрелы, после чего один из полицейских выстрелил в мужчину, но промахнулся», - поделилась деталями пресс-секретарь полиции Катажина Цисло.

По ее словам, пострадавших в результате инцидента нет. После недолгой погони 23-летний мужчина избавился от ножа, после чего был задержан и доставлен в больницу. По предварительным данным, у него могут быть проблемы с психическим здоровьем. В полиции полагают, что произошедшее не связано со стрельбой, ранее зафиксированной на главной рыночной площади Кракова.

Напомним, что ЧП в Кракове случилось днем 7 ноября. В тот день неизвестный открыл огонь прямо на центральной улице города. В результате нападения погибли 6 человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.