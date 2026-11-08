Шесть погибших на площади и три тела дома: подробности стрельбы в Кракове

Правоохранительные органы у дома стрелявшего в Кракове Фото: REUTERS.

Польская полиция обнаружила тела еще трех человек в доме мужчины, устроившего стрельбу на площади в Кракове. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Только что комендант полиции и министр передали мне информацию, что в доме нападавшего находятся неживые люди. <...> Так видно из картинки, полученной с дрона", - сказал он на экстренном заседании.

Туск уточнил, что в доме были найдены тела двух женщин и мужчины. По предварительным данным, погибшие могут быть родственниками нападавшего.

Напомним, что стрельба произошла на Главной рыночной площади. Мужчина открыл огонь из автомобиля без регистрационных номеров по случайным прохожим. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.

Двенадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них двое сотрудников полиции. Сам нападавший получил огнестрельные ранения во время задержания. После этого его доставили в больницу.

Среди шести погибших были гражданин Великобритании и две женщины с польским гражданством. В числе пострадавших оказались также гражданки России и Португалии.

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что стрелявший придерживался радикальных политических взглядов. Он подтвердил, что подозреваемый является поляком 2002 года рождения.

Отец подозреваемого в стрельбе в Кракове официально зарегистрировал на свое имя 11 единиц огнестрельного оружия. Также на его имя был оформлен автомобиль, на котором передвигался нападавший.

Вместе с тем глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш опроверг сообщения СМИ о том, что мужчина ранее проходил службу в вооруженных силах. Он подчеркнул, что подозреваемый никогда не имел отношения к польской армии.

В связи с трагедией президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру объявления общенационального траура. Он будет действовать 8 и 9 ноября. Соответствующий проект постановления направили на подпись Туску.

На фоне произошедшего основатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал отменить протесты у Конституционного суда в Варшаве. Решение связано с необходимостью проявить солидарность с пострадавшими и близкими погибших.