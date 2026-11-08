Панкин: страны Евросоюза исчерпали рычаги давления на Россию Фото: REUTERS.

Страны Евросоюза исчерпали рычаги давления на Российскую Федерацию. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По его словам, ограничения, введенные 12 октября, не оформили в качестве 22-го пакета антироссийских санкций. По словам Панкина, это подтверждает, что странам ЕС становится все сложнее согласовывать новые секторальные меры против России.

Замглавы МИД добавил, что сейчас Совету ЕС удалось лишь расширить санкционные списки физических и юридических лиц. Он назвал это свидетельством «структурного бессилия евробюрократии» и заявил, что Евросоюз исчерпал рычаги давления на Москву. «Чтобы сохранить лицо», европейские чиновники продолжают антироссийскую политику и не могут начать отыгрывать назад, подчеркнул Панкин.

Ранее американский журнал Responsible Statecraft также заявил о практически полном исчерпании Евросоюзом эффективных рычагов воздействия на Россию. Авторы публикации отмечали, что санкционная политика ЕС не заставила Москву изменить курс.

Также KP.RU сообщал, что депутат Европарламента Любош Блага раскритиковал планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по дальнейшему ужесточению санкций против России. Он заявил, что ограничения лишь усугубляют экономические и энергетические проблемы самого Евросоюза.