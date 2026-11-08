В Колумбии дроны атаковали военную базу, есть погибшие

Армия Колумбии продолжает выяснять, кто мог напасть с БПЛА на военный объект Фото: REUTERS.

Неизвестные беспилотники со взрывчаткой атаковали военный объект в Колумбии, в результате чего погибли три человека. Еще 47 граждан получили ранения. Об этом сообщила радиостанция Caracol Radio.

Как уточняет источник, атака произошла на военной базе в населенном пункте Санта-Роса, расположенном на юге департамента Боливар. Сейчас 16 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Военное командование страны продолжает расследование инцидента и выясняет детали атаки на объект. В данный момент неизвестно, кто мог напасть на объект.

Ранее стало известно, что шесть самолетов в Европе получили сообщения о заложенных на борту бомбах. Один самолет летел в Брюссель, четыре - в Прагу, последний - в Вену. Во всех лайнерах была проведена экстренная проверка. Однако ни на одном из лайнеров не были найдены опасные предметы.