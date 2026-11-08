Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 ноября 2026 8:16

Хинштейн: Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на трактор в Курской области

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что семье погибшего окажут необходимую помощь
Анна АДАМАЙТЕС
Хинштейн: Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на трактор в Курской области

Хинштейн: Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на трактор в Курской области

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника на работающий трактор в селе Первомайское Поныровского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

По его словам, погибшему мужчине было 40 лет. Он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Хинштейн добавил, что семье погибшего окажут необходимую помощь и выразил слова соболезнования родным и близким скончавшегося от удара врага.

Ранее KP.RU писал, что двух украинских боевиков Сергея Выговского и Вячеслава Борисенко приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в нападении на Курскую область. Весной 2025 года они в составе подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады пересекли границу России и участвовали в блокировании села Горналь.