Хинштейн: Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на трактор в Курской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника на работающий трактор в селе Первомайское Поныровского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

По его словам, погибшему мужчине было 40 лет. Он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Хинштейн добавил, что семье погибшего окажут необходимую помощь и выразил слова соболезнования родным и близким скончавшегося от удара врага.

Ранее KP.RU писал, что двух украинских боевиков Сергея Выговского и Вячеслава Борисенко приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в нападении на Курскую область. Весной 2025 года они в составе подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады пересекли границу России и участвовали в блокировании села Горналь.