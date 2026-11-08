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НовостиПолитика8 ноября 2026 8:24

Песков назвал запрет Молдавии на выезд Красносельскому худшей практикой СССР

Представитель Кремля отметил, что Молдавия идет по пути Советского Союза
Анна АДАМАЙТЕС
Песков назвал запрет на выезд Красносельскому худшей практикой СССР

Песков назвал запрет на выезд Красносельскому худшей практикой СССР

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшей практикой Советского Союза планы Молдавии запретить выезд из страны главе Приднестровья Вадиму Красносельскому. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Такая худшая практика Советского Союза, я бы сказал. Тогда запрещали выезды людям за границу. Вот молдаване идут по этому пути. Обратно в будущее», — сказал Песков.

Ранее в Молдавии заявили, что после возвращения Красносельского из Москвы ему могут запретить покидать территорию страны на пять лет. Ведомство связало эту меру с визитом главы Приднестровья в российскую столицу, где президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Почета.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнивал риторику молдавских властей в отношении Приднестровья с заявлениями Киева о Донбассе после 2014 года. Он также говорил, что Кишинев ограничивает свободу передвижения и усиливает экономическое давление на регион.