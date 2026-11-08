Песков назвал запрет на выезд Красносельскому худшей практикой СССР Фото: Иван МАКЕЕВ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшей практикой Советского Союза планы Молдавии запретить выезд из страны главе Приднестровья Вадиму Красносельскому. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Такая худшая практика Советского Союза, я бы сказал. Тогда запрещали выезды людям за границу. Вот молдаване идут по этому пути. Обратно в будущее», — сказал Песков.

Ранее в Молдавии заявили, что после возвращения Красносельского из Москвы ему могут запретить покидать территорию страны на пять лет. Ведомство связало эту меру с визитом главы Приднестровья в российскую столицу, где президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Почета.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнивал риторику молдавских властей в отношении Приднестровья с заявлениями Киева о Донбассе после 2014 года. Он также говорил, что Кишинев ограничивает свободу передвижения и усиливает экономическое давление на регион.