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НовостиПроисшествия8 ноября 2026 8:35

Внешняя линия питания ЗАЭС повреждена, станция работает на резервных генераторах

На ЗАЭС уже принимаются меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков
Арина СЕРОВА
На ЗАЭС уже принимаются меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков

На ЗАЭС уже принимаются меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего энергоснабжения из-за повреждения линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщил официальный канал станции в «Максе».

Согласно информации, воздушная линия напряжением 330 кВ, которая обеспечивала электроснабжение собственных нужд ЗАЭС, была отключена автоматической защитой в результате повреждения. На станции уточнили, что для электроснабжения оборудования, необходимого для безопасной эксплуатации, в штатном режиме включились резервные дизель-генераторы.

«Резервные дизель-генераторы включились штатно и обеспечивают электроснабжение оборудования, необходимого для безопасной эксплуатации станции», - отметили на станции.

Сейчас принимаются все меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков. Специалисты также подчеркнули, что уровень радиационного фона на территории объекта остается в пределах нормы.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что за последние две недели ЗАЭС подвергалась массовым ударам со стороны ВСУ. Из-за атак погибли трое сотрудников станции.