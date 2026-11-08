Внешняя линия питания ЗАЭС повреждена, станция работает на резервных генераторах

На ЗАЭС уже принимаются меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего энергоснабжения из-за повреждения линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщил официальный канал станции в «Максе».

Согласно информации, воздушная линия напряжением 330 кВ, которая обеспечивала электроснабжение собственных нужд ЗАЭС, была отключена автоматической защитой в результате повреждения. На станции уточнили, что для электроснабжения оборудования, необходимого для безопасной эксплуатации, в штатном режиме включились резервные дизель-генераторы.

«Резервные дизель-генераторы включились штатно и обеспечивают электроснабжение оборудования, необходимого для безопасной эксплуатации станции», - отметили на станции.

Сейчас принимаются все меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков. Специалисты также подчеркнули, что уровень радиационного фона на территории объекта остается в пределах нормы.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что за последние две недели ЗАЭС подвергалась массовым ударам со стороны ВСУ. Из-за атак погибли трое сотрудников станции.