Российские военные за прошедшие сутки отразили массированную атаку ВСУ на регионы страны Фото: Иван Макеев.

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили три авиабомбы и 538 беспилотников ВСУ. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Все цели были успешно перехвачены в воздухе. В ведомстве подчеркнули, что слаженные действия дежурных расчетов позволили предотвратить удары по критически важным объектам.

Также ВС РФ нанесли ответные удары по военным объектам Украины.

«Нанесено поражение складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемым в интересах ВСУ», - сказано в сводке.

Ранее сайт KP.RU информировал, что недавно бойцы армии России поразили в селе Белая Церковь под Киевом парк хранения энергии. Он активно использовался ВС Украины.