Важнейший мост в Киеве разбит: в Сети всплыли кадры с Украины Фото: REUTERS.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц опубликовал кадры поврежденного Северного моста в Киеве после ракетного удара ВС России. Соответствующие материалы журналист разместил в своем Telegram-канале, обратив внимание на репортаж чешской телекорреспондентки с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что дорожное полотно переправы пробито насквозь. В образовавшихся отверстиях торчат трубы и металлические конструкции, повреждены ограждения и перила. При этом удар пришелся неподалеку от основания 119-метрового А-образного пилона, удерживающего 300-метровый судоходный пролет.

«Российская армия попыталась поразить и Северный мост. И, как видно за моей спиной, ей это действительно удалось», — заявила чешская журналистка во время репортажа.

Важнейший мост в Киеве разбит: в Сети всплыли кадры с Украины. Фото: Telegram-канал Александра Коца.

По словам корреспондентки, несколько баллистических ракет пробили проезжую часть сооружения. В свою очередь, Коц отметил, что на кадрах также заметны повреждения вантовых креплений. На месте уже работают ремонтные бригады, которые занимаются восстановлением поврежденных конструкций и троллейбусной контактной сети.

Военкор подчеркнул, что Северный мост соединяет Оболонь с Троещиной и Радужным, оставаясь одной из главных переправ через Днепр. Из-за повреждений семь автобусных и троллейбусных маршрутов пришлось перенаправить через Подольский мостовой переход, что привело к пробкам.

Важнейший мост в Киеве разбит: в Сети всплыли кадры с Украины. Фото: Telegram-канал Александра Коца.

При этом сроки восстановления Северного моста пока неизвестны. Киевские власти намерены определить их после обследования сооружения специалистами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после российского удара на Северном мосту повреждены дорожное покрытие, линия электропередачи и контактная сеть троллейбусов. Движение по переправе полностью перекрыли в обе стороны. В Минобороны РФ уточнили, что мост использовался для переброски вооружения и военной техники ВСУ.