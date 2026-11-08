Верификация аккаунтов через Госуслуги: в Общественной палате РФ перечислили плюсы инициативы

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Верификация аккаунтов россиян через «Госуслуги» способна улучшить безопасность сайтов знакомств и защитить пользователей от мошенников. Такое мнение высказал замглавы комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

Эксперт рассказал о популярной мошеннической схеме. Аферисты на сайтах знакомств представляются успешными предпринимателями и инвесторами, чтобы завоевать доверие собеседников и впоследствии похитить их средства. По словам Машарова, многие платформы внедряют верификацию через «Госуслуги» или банковские ID именно для повышения безопасности. Хотя такая авторизация часто необязательна.

«Такая авторизация зачастую не является обязательной, но с помощью фильтров получится найти только тех, кто выбрал усиленную верификацию и вероятно 99,9%, что такой собеседник не является аферистом», - сказал он.

Замглавы комиссии отметил, что с ростом числа случаев мошенничества на сайтах знакомств сами платформы начали активнее внедрять защитные механизмы. Так, некоторые сервисы уже применяют ИИ-технологии. С помощью них анализируют аккаунты сразу после регистрации и автоматически блокируют учетные записи, вызывающие подозрение.

KP.RU ранее писал, что с 1 марта 2027 года россияне могут самостоятельно устанавливать запрет на входящие звонки из-за границы. Эта мера нужна для защиты граждан от аферистов.