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НовостиПолитика8 ноября 2026 9:28

В Кремле рассказали о возможной встрече лидеров России, США и Китая

Песков: РФ, США и Китай формируют предложения по возможной трехсторонней встрече
Марк СОКОЛОВ
В Кремле рассказали о возможной встрече лидеров России, США и Китая

В Кремле рассказали о возможной встрече лидеров России, США и Китая

Фото: REUTERS.

Россия, США и Китай формируют предложения по повестке возможной трехсторонней встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, стороны уже обсуждают вопросы, которые могли бы войти в программу переговоров. Однако позиции трех стран по отдельным темам пока расходятся.

«Безусловно, стороны набрасывают предложения по возможным пунктам повестки дня. Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой», — отметил Песков.

Предполагается, что встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Окончательное решение о проведении переговоров пока не принято.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей о трехстороннем саммите пока нет. По его словам, программа пребывания Владимира Путина в Китае еще готовится, а Москва поддерживает контакты с организаторами мероприятия. При этом представитель Кремля допустил, что Путин и Трамп в случае участия в саммите обязательно пообщаются — отдельно или на полях встречи.