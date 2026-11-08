Что с контактами России и Европы по безопасности: в Кремле рассказали о ситуации Фото: REUTERS.

Россия не контактировала с европейскими странами по вопросам возможного соглашения о безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, соответствующие переговоры с европейцами проводила американская сторона. Однако Москва в подобных обсуждениях с представителями Европы не участвовала.

«Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было», — подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала от европейских стран предложений по гарантиям безопасности, учитывающих интересы всех сторон украинского конфликта. При этом представитель Кремля допустил участие Европы в переговорах на определенном этапе, когда начнется обсуждение будущей системы безопасности на континенте. Однако, по его словам, европейские государства пока не могут определиться, кто будет представлять их интересы в диалоге с Москвой.