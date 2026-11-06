Песков: РФ не получала от ЕС идей по гарантиям безопасности для всех сторон Фото: REUTERS.

Россия не получала от Евросоюза никаких предложений по гарантиям безопасности, которые учитывали бы интересы всех сторон украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,.

Представитель Кремля подчеркнул, что диалог с европейскими государствами в дальнейшем все же потребуется. По его словам, необходимость таких контактов возникнет при обсуждении гарантий безопасности для России и Украины, а также будущего устройства системы безопасности на европейском континенте.

При этом Песков обратил внимание, что на данный момент никаких конкретных инициатив по обеспечению безопасности всех участников конфликта от европейских стран в Москву не поступало.

Ранее Дмитрий Песков допустил подключение европейских представителей к переговорам по украинскому урегулированию на определенной стадии. Однако он уточнил, что предстоящая встреча в Абу-Даби пройдет исключительно в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. По словам представителя Кремля, предметных обсуждений привлечения европейских стран к переговорному процессу пока не ведется