Дмитрий Песков не смог привиться от гриппа: он рассказал, что случилось Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сделал прививку от гриппа из-за медицинских противопоказаний. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Сам Песков подчеркнул, что считает вакцинацию эффективным способом защиты от заболевания. Поэтому, по его словам, если бы состояние здоровья позволяло, он обязательно привился бы.

«Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что, действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения болезни. Это однозначно абсолютно», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа отечественной вакциной примерно за две недели до совещания с правительством 5 ноября. Глава государства отметил, что хорошо перенес вакцинацию, и рекомендовал всем членам кабмина последовать его примеру. На том же совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что прививки от гриппа получили уже 35,5 млн россиян, включая 12 млн детей.