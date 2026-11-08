Крадут данные через поддельные Wi-Fi: Россиянам рассказали о мошеннической схеме с интернетом

МВД: мошенники крадут данные в общественных местах через фейковые Wi-Fi Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты используют несколько способов кражи личных данных граждан в общественных местах: поддельные Wi-Fi сети, фальшивые QR-коды и Bluetooth-соединения. Об этом заявили в УБК МВД РФ.

По словам представителей ведомства, мошенники создают фейковые точки доступа сети, похожие на открытые Wi-Fi сети. Это делается для перехвата логинов, паролей и платежных сведений пользователей.

«Открытые Wi-Fi сети могут быть поддельными. Злоумышленники создают "двойники"», - предупредили в МВД.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют воздерживаться от ввода личной информации при подключении к таким сетям. Также стоит уточнять точное название точки доступа непосредственно у персонала заведения.

Еще одной распространенной угрозой правоохранители назвали фальшивые QR-коды. Их применяют для перенаправления пользователей на фишинговые ресурсы и поддельные страницы оплаты. В связи с этим в ведомстве рекомендуют отказаться от сканирования кодов из сомнительных источников.

Отдельно в МВД отметили риски, связанные с включенным Bluetooth-соединением: через него мошенники способны получить доступ к перепискам и контактам на гаджете жертвы.

KP.RU прежде сообщал, что аферисты часто привлекают людей в онлайн-магазины товарами по ценам существенно ниже рыночных. Чересчур низкие цены и отсутствие контактной информации могут говорить о том, что магазин является поддельным.