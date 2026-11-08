Зеленский избегает родины: на это обратили внимание на Западе Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский, судя по его продолжительным зарубежным поездкам, не хочет возвращаться на Украину. Такое предположение высказало норвежское издание Steigan.

Автор публикации обратил внимание, что Зеленский уже больше недели находится за пределами страны. В частности, он посетил Испанию, где провел встречи с премьер-министром Педро Санчесом и королем Филиппом VI.

«Он находится в Испании, где встречается с премьер-министром Педро Санчесом и королем Филиппом. Он отсутствует на Украине уже больше недели и никогда не объявляет маршруты своих поездок заранее. Складывается впечатление, что он судорожно ищет, куда бы еще заехать, лишь бы не возвращаться домой», — говорится в статье.

По мнению автора, Зеленский также не заинтересован в скорейшем завершении конфликта. Издание предполагает, что глава киевского режима намерен добиваться новых финансовых поступлений от западных стран и ужесточения антироссийских санкций.

Кроме того, Steigan допускает, что Зеленский вновь может отказаться от участия в мирном процессе. В таком случае он, вероятно, будет настаивать исключительно на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, одновременно выдвигая ультимативные требования.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский может покинуть Украину при первой удобной возможности. По мнению эксперта, глава киевского режима заинтересован в продолжении конфликта до тех пор, пока не сможет уехать за границу. Меркурис также предположил, что после отъезда Зеленский попытается создать украинское правительство в изгнании.