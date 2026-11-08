Welt: совокупный долг ЕС по оказанию помощи Киеву может превысить 200 млрд евро. Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Из-за постоянной передачи финпомощи Украине общий долг стран Европы может сильно вырасти, достигнув 200 миллиардов евро. Об этом информирует Die Welt, ссылаясь на сведения Еврокомиссии.

По оценкам экспертов, европейским государствам придется направить Киеву огромные дополнительные средства. Ведь доходы от замороженных активов РФ составят всего пару миллиардов евро в год. Сами конфискованные средства использовать не получится, поэтому единственным выходом для ЕС остается выпуск новых облигаций.

«Брюсселю, вероятно, придется перечислить Киеву более 40 миллиардов евро в виде совместных займов в дополнение к уже выделенным 166 миллиардам евро», - указано в статье.

В итоге, если утвержденный план финансирования будет реализован, долговое бремя объединения рискует перешагнуть отметку в 200 миллиардов евро.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал критическую зависимость Украины от помощи США. По его словам, страна сейчас находится в крайне тяжелом положении.

*- Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом и экстремистом.