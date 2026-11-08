НАТО не может выполнить обещание Киеву: у блока закончились деньги

Politico: НАТО не хватает 7 миллиардов евро на помощь Украине в 2026 году. Фото: Hendrik Schmidt/ dpa/Global Look Press

НАТО катастрофически не хватает семи миллиардов евро на помощь Украине в 2026 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата.

По сведения издания, члены альянса еще давно согласовали пакеты поддержки Киеву на 70 миллиардов евро. Однако теперь в бюджете образовалась серьезная брешь, поскольку США переложили основную финансовую нагрузку на Европу. Эксперты отмечают, что у ключевых спонсоров наблюдается истощение ресурсов из-за регулярных вливаний.

«Есть "некоторая усталость" у крупнейших доноров, которые неоднократно финансировали пакеты», - следует из материала.

Это затрудняет своевременные закупки вооружений для украинской армии перед наступлением холодов. Участники блока пока не знают, как выполнить свое обещание, данное Киеву.

Ранее стало известно, что страны Европы все глубже погружаются в долги из-за финпомощи Незалежной. В скором времени общий долг членов ЕС может перешагнуть отметку в 200 миллиардов евро.