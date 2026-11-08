Александр Лукашенко высказался о теракте в польском Кракове Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил слова поддержки жителям Польши после террористического акта, произошедшего 7 ноября в Кракове. Обращение белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к его пресс-службе.

Лукашенко отметил, что трагедия унесла жизни не только поляков, но и граждан других государств. От имени Белоруссии он выразил сочувствие семьям погибших и обратился с пожеланиями выздоровления ко всем пострадавшим.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о террористическом акте в Кракове 7 ноября, жертвами которого стали как граждане Польши, так и ряда других стран. От имени белорусского народа и себя лично выражаю слова поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также искренние соболезнования всему польскому народу», — говорится в послании президента.

Напомним, после нападения в Кракове власти города объявили траур до 11 ноября. По предварительным данным, злоумышленник открыл стрельбу из автомобиля по людям в центре польского города. В результате погибли шесть человек, свыше десяти получили ранения. Среди пострадавших оказались двое сотрудников полиции. Глава польского правительства Дональд Туск квалифицировал случившееся как теракт.