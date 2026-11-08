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НовостиПолитика8 ноября 2026 10:38

Поддубный: до 70% личного состава ВСУ мобилизованы насильно

Герой России Евгений Поддубный утверждает, что украинцев начали принудительно забирать в армию сразу после объявления мобилизации
Анна АДАМАЙТЕС
Поддубный: до 70% личного состава ВСУ мобилизованы насильно

Поддубный: до 70% личного состава ВСУ мобилизованы насильно

Фото: REUTERS.

До 70% личного состава Вооруженных сил Украины составляют принудительно мобилизованные граждане. Такую оценку привел военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в эфире «Вестей».

По словам военного корреспондента, мобилизация на Украине с самого начала приобрела принудительный характер. Отметим, что посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также оценивает долю насильно мобилизованных в ВСУ в 70–75%. По его словам, говорить о том, что эти военнослужащие с энтузиазмом идут в бой, было бы преувеличением.

О серьезных проблемах Киева с комплектованием армии говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Среди причин он назвал нехватку людей для мобилизации, большое число дезертиров и военнослужащих, которые не могут продолжать службу из-за тяжелых ранений.