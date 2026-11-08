Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2026 10:46

Движение транспорта на ростовском участке трассы Р-280 перекрыто после атаки ВСУ

Глава Ростовской области сообщил, что в ночь на 8 ноября ВСУ атаковали регион
Арина СЕРОВА
Глава Ростовской области сообщил, что в ночь на 8 ноября ВСУ атаковали регион

Глава Ростовской области сообщил, что в ночь на 8 ноября ВСУ атаковали регион

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Проезд автомобилей в районе мостового перехода через реку Миус на ростовской участке дороги Р-280 полностью заблокирован из-за повреждений инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Губернатор региона пояснил, что дорожное полотно получило повреждения в результате ночного нападения дронов ВСУ. Сейчас на аварийном отрезке магистрали активно работают профильные ведомства, которые оценивают масштабы разрушений.

«Этот участок дороги пострадал в результате сегодняшней вражеской атаки беспилотников», - написал политик.

Власти просят водителей заранее планировать альтернативные маршруты движения и объезжать закрытый отрезок трассы.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, что в ночь на 8 ноября ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в Ростовской области. В ходе уничтожения БПЛА часть обломков упала на мост через реку Миус. В итоге переправа получила серьезные повреждения.