Зеленский войдет в историю, но есть нюанс: Мир уверен, что украинца запомнят как главного неудачника Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский с высокой вероятностью войдет в историю как неудачник, оказавшийся в изгнании. Такое мнение высказал автор немецкого издания Berliner Zeitung, раскритиковав европейских политиков за неспособность оценить последствия поддержки Киева.

В публикации отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бернем сами рискуют лишиться власти. При этом европейские лидеры, по мнению автора, не понимают, какое будущее ожидает Зеленского.

«Им также недостает исторического воображения, чтобы понять: субсидируемый ими Зеленский войдет в историю <…>, с высокой вероятностью, неудачником в изгнании», — говорится в статье.

Автор считает, что Украина не сможет одержать победу над Россией, а дальнейшее продолжение боевых действий принесет лишь новые разрушения. При этом европейские страны продолжают оказывать Киеву финансовую поддержку, несмотря на растущие расходы.

В статье также обращается внимание на изменение позиции Вашингтона. По мнению обозревателя, президент США Дональд Трамп в своей внешней политике руководствуется прежде всего американскими интересами, а не обязательствами перед европейскими союзниками.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис допустил, что Зеленский может покинуть Украину при первой удобной возможности. По мнению эксперта, глава киевского режима заинтересован в продолжении конфликта до тех пор, пока не сможет уехать за границу. Меркурис также предположил, что после отъезда Зеленский попытается сформировать украинское правительство в изгнании.