МВД: граждане России есть среди раненных и погибших во время стрельбы в Кракове

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Во время стрельбы в Кракове пострадали и погибли граждане России и других стран. Об этом рассказала на своей странице в соцсети Х пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая.

Пресс-секретарь не раскрывает имена и какие-либо другие данные пострадавших и жертв теракта. Она назвала лишь их гражданство.

«Среди погибших и раненых в результате вчерашнего теракта в Кракове есть граждане пяти государств: Британии, Австрии, Германии, России и Португалии», - написала она.

Российские дипломатические службы уже начали проверку полученных сведений и устанавливают контакты с родственниками погибшей.

Напомним, что трагический инцидент в Кракове случился днем в субботу, 7 ноября. В тот день неизвестный мужчина прямо из машины открыл огонь по людям, которые гуляли на центральной улице города. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.