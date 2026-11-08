Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 ноября 2026 11:27

МВД: граждане России есть среди раненных и погибших во время стрельбы в Кракове

МВД Польши дали уточнение о жертвах и раненных в ходе вооруженного нападения на людей в Кракове
Арина СЕРОВА

Фото: REUTERS.

Во время стрельбы в Кракове пострадали и погибли граждане России и других стран. Об этом рассказала на своей странице в соцсети Х пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая.

Пресс-секретарь не раскрывает имена и какие-либо другие данные пострадавших и жертв теракта. Она назвала лишь их гражданство.

«Среди погибших и раненых в результате вчерашнего теракта в Кракове есть граждане пяти государств: Британии, Австрии, Германии, России и Португалии», - написала она.

Российские дипломатические службы уже начали проверку полученных сведений и устанавливают контакты с родственниками погибшей.

Напомним, что трагический инцидент в Кракове случился днем в субботу, 7 ноября. В тот день неизвестный мужчина прямо из машины открыл огонь по людям, которые гуляли на центральной улице города. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.