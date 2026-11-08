Три танкера взорвались в Ормузском проливе: в Иране судна признали нарушителями

КСИР: В Ормузском проливе взорвались три танкера с нефтью Фото: REUTERS.

В Ормузском проливе 8 ноября взорвались три танкера, после чего на судах начался сильный пожар. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению иранских военных, танкеры следовали по маршруту, не разрешенному Тегераном, и отключили системы навигации и опознавания. В ВМС КСИР также связали произошедшее с действиями американской армии.

Иранские военные заявили, что правила прохода через Ормузский пролив неоднократно доводили до всех судов. Они предупредили, что других возможных нарушителей, следующих по неразрешенным маршрутам при содействии американских военных, ждет такая же участь.

Ранее KP.RU писал о возгорании двух супертанкеров 5 ноября, пытавшихся пройти через Ормузский пролив по несогласованным с Ираном маршрутам. По данным иранских военных, один танкер подорвался на мине, а на втором начался сильный пожар.