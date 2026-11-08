Зеленский может уничтожить репутацию британского короля: поступками Чарльза уже возмущаются Фото: REUTERS.

Визит Владимира Зеленского в Великобританию может нанести серьезный ущерб репутации британской монархии. Об этом предупредил бывший посол Соединенного Королевства в Москве Иэн Прауд в социальной сети X.

Дипломат раскритиковал решение Лондона пригласить Зеленского с государственным визитом по случаю пятой годовщины начала украинского конфликта. При этом он обратил внимание на необычно частые встречи главы киевского режима с британским монархом Карлом III.

«Он встречался с королем Чарльзом восемь раз — чаще, чем любой другой иностранный лидер. Теперь мы пригласили его с государственным визитом, чтобы отметить пятилетие (конфликта - прим.ред.). Это ошибка», — написал Прауд.

По мнению бывшего посла, совместные фотографии Зеленского с королем могут нанести британской короне даже больший репутационный ущерб, чем снимки брата монарха Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с американским финансистом Джеффри Эпштейном, оказавшимся в центре скандала о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее норвежское издание Steigan предположило, что Зеленский затягивает зарубежные поездки, поскольку не хочет возвращаться на Украину. Журналисты обратили внимание, что глава киевского режима отсутствует в стране больше недели. В частности, он посетил Испанию, где встретился с премьер-министром Педро Санчесом и королем Филиппом VI.