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НовостиПолитика8 ноября 2026 12:09

Песков: забота о детях погибших бойцов СВО является святой темой для Путина

Песков рассказал, что Владимир Путин после разговора с детьми бойцов на Красной площади позвал их на чаепитие
Арина СЕРОВА
Песков рассказал, что Владимир Путин после разговора с детьми бойцов на Красной площади позвал их на чаепитие

Песков рассказал, что Владимир Путин после разговора с детьми бойцов на Красной площади позвал их на чаепитие

Фото: REUTERS.

Забота о детях погибших бойцов, участвовавших в спецоперации, является святой темой для президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля рассказать подробнее об общении президента с детьми военных на Красной площади. Беседа состоялась в День народного единства - 4 ноября. Как отметил Песков, после разговора Владимир Путин решил пригласить всех ребят на чаепитие.

«Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: "Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы"», - рассказал пресс-секретарь.

Ранее KP.RU сообщал о личной встрече 8-летнего мальчика Миши Калашникова с Владимиром Путиным в Москве. В ходе беседы школьник рассказал президенту, как ежедневно старается помогать российским военнослужащим на передовой. Он своими руками делает для солдат блиндажи. Глава государства сильно удивился трудолюбию мальчика, призвав его быть острожным с инструментами.