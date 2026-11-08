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НовостиОбщество8 ноября 2026 13:02

Звезда «Метода» Янина Когут незадолго до смерти оказалась в больнице: озвучены подробности смерти

Причиной смерти актрисы из сериала «Метод» Янины Когут стал инсульт
Марк СОКОЛОВ
Янина Когут. Фото: кино-театр.ру

Янина Когут. Фото: кино-театр.ру

Причиной смерти актрисы Янины Когут, известной по сериалу «Метод», стал стволовой инсульт. Об этом ТАСС сообщили в окружении артистки.

По словам знакомой Когут, актрису госпитализировали еще 29 октября. С тех пор она находилась в больнице. Однако лечение не помогло.

«Янина Гордеевна умерла вчера, случился стволовой инсульт, она с 29 октября была в реанимации», — рассказала собеседница агентства.

На момент смерти Когут было 75 лет. Других подробностей о последних днях жизни актрисы ее окружение не привело.

Ранее KP.RU сообщал о смерти Янины Когут, однако тогда причина ее ухода еще не была известна. Актриса родилась 7 мая 1951 года в Подольске. За свою карьеру она снялась в фильмах «Брат 2», «Небо. Самолет. Девушка» и «Француз», а также сериалах «Шифр», «Тетя Марта» и «Конец света». В детективном проекте «Метод» артистка исполнила роль бабушки Грача.