Александр Лукашенко подарил белорусам топор со своим автографом: Его получат журналисты Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил свой рабочий топор с автографом команде «ВоенТВ», победившей на чемпионате по колке дров среди журналистов и блогеров. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Соревнования прошли 8 ноября на берегу водохранилища Вяча в Минской области. Первое место второй год подряд заняла команда телекомпании «ВоенТВ». Помимо президентского топора, победители получили перчатки Лукашенко.

«Золото у команды "ВоенТВ"! Второй год подряд. Главный приз — рабочий топор президента с автографом. Да еще и перчатки от первого. Полный комплект настоящего дровосека!» — говорится в публикации.

В нынешнем году чемпионат по колке дров состоялся в пятый раз. Его участники соревновались в нескольких дисциплинах, включая командные эстафеты. Для зрителей организовали выступления артистов, дегустацию блюд белорусской кухни и семейные развлечения.

Ранее Александр Лукашенко поддержал участников чемпионата, устроив собственный мастер-класс по колке дров. Ранним утром президент вместе с командой отправился работать на своей малой родине. Закончив рубить дрова, Лукашенко расписался на рукоятке топора и передал привет участникам соревнований. При этом он не стал раскрывать, кому именно достанется его инструмент.