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НовостиВ мире8 ноября 2026 13:41

РСТ: организованных туристов из РФ не было на сошедшем с рельсов поезде в Египте

Организованных российских туристов не было среди пассажиров поезда в Египте, четыре вагона которого сошли с рельсов в Эль-Айяте
Мария МАМАЕВА
На севере Египта четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов

На севере Египта четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов

Фото: СОЦСЕТИ.

Среди пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Египте не было организованных туристов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

«По полученным на данный момент данным, организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было», - говорится в сообщении.

Напомним, что на севере Египта в Эль-Айяте четыре вагона поезда сошли с рельсов. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 150 человек, точное количество раненых и возможных жертв еще уточняется.

По данным портала Masrawy, на месте работают не менее 50 машин скорой помощи. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Испании столкнулись два скоростных поезда, в которых находились 544 пассажира. Число погибших в результате инцидента достигло 68 человек.