Трамп впервые заговорил о катастрофе на выборах в Конгресс: Американец решил жаловаться Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс отбросили Соединенные Штаты в прошлое. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Промежуточные выборы состоялись в США 3 ноября. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Также прошло голосование за губернаторов 36 штатов и территорий, а в ряде регионов выбирали представителей местных органов власти.

«Результаты прошедших выборов стали для Америки гигантским шагом назад в истории. Даже фондовый рынок, который при Трампе взлетал вверх ракетой, за один день потерял $3 трлн. Но не бойтесь, мы вернемся, больше и сильнее, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.

По итогам голосования Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса нового созыва. При этом до января Сенат и Палата представителей продолжат находиться под контролем республиканцев. Новый, 120-й созыв американского парламента приступит к работе 3 января 2027 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выразил готовность признать результаты промежуточных выборов и сотрудничать с демократами. В интервью The New York Times глава Белого дома подчеркнул, что с нетерпением ожидает совместной работы с представителями Демократической партии. При этом ранее президент объяснял поражение республиканцев тем, что его собственного имени не было в избирательных бюллетенях.