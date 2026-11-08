В Британии ужаснулись мощью российского аналога Starlink: «Рассвет» заставит Украину пойти на мир. Фото: xnk/Shutterstock/Fotodom

Российский аналог Starlink — спутниковая система «Рассвет» — после полноценного запуска может значительно повысить эффективность ударов ВС РФ по военным объектам на Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По оценке издания, развитие российской спутниковой связи способно серьезно изменить возможности ударных беспилотников.

«Наибольшая опасность заключается не просто в том, что Россия получит альтернативу Starlink, а в том, что относительно недорогие ударные дроны превратятся в оружие, способное обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели в глубине украинской территории», — говорится в публикации.

Как отмечает FT, дополнительную угрозу для Киева представляет увеличение объемов производства российских беспилотников. При этом возможности «Рассвета» будут зависеть от дальнейшего развертывания спутниковой группировки.

Ранее KP.RU сообщал, что российская спутниковая система «Рассвет» уже используется для военных нужд над территорией Украины. Об этом агентству Reuters рассказали представители украинской военной разведки. По их данным, в 2026 году Россия вывела на орбиту 32 спутника в два этапа — в марте и июле. Новая система предназначена в том числе для обмена данными с беспилотниками во время полета.