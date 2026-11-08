Европейцев заставляют выбирать «между маслом и пушками»: помощь Украине стала слишком проблемной Фото: REUTERS.

В Европе все острее встает выбор между расходами на собственные нужды и военной помощью Украине. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По данным издания, усталость европейцев от украинского конфликта усиливается на фоне инфляции и снижения покупательной способности. Несмотря на сохраняющуюся поддержку Киева, жители ЕС все чаще выступают за мирное урегулирование. Так, февральский опрос YouGov показал, что граждане Франции, Германии, Испании и Италии предпочитают переговоры продолжению боевых действий, даже если часть украинских территорий останется под контролем России.

«Мы вступаем в классическую дискуссию о выборе между маслом и пушками», — заявил преподаватель международных отношений Эдинбургского университета Бенджамин Мартилл.

По словам эксперта, первые признаки ослабления поддержки Украины появились еще в конце 2023 года на фоне роста цен на энергоносители. Тогда среди европейцев начало распространяться мнение, что выделяемые Киеву средства «уходят в черную дыру», поскольку реалистичных перспектив победы Украины нет.

Как отмечает Le Monde, финансирование Киева становится причиной все более острых политических споров в Германии, Франции и Италии. Оппозиционные партии используют эту тему для критики властей. Особенно сложная ситуация складывается в ФРГ, где политикам все труднее объяснять гражданам необходимость масштабных расходов на Украину при наличии внутренних экономических проблем.

Немногим ранее заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный пакет помощи на 200 млн евро. Политик возмутился тем, что Берлин продолжает финансировать Украину, пока немецкие граждане испытывают трудности с оплатой счетов. Выделенные средства планируется направить на обеспечение тепло- и энергоснабжения в зимний период.