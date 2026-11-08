Теракт в Кракове будет иметь колоссальные последствия для Польши: Страна раскалывается пополам Фото: REUTERS.

Стрельба в польском Кракове, в результате которой погибли шесть человек, обострила политический раскол в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По оценке издания, нападение 7 ноября усилило общественное напряжение на фоне противостояния между премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким. Ситуацию осложняют демонстрации у Конституционного суда в Варшаве, ставшие еще одним поводом для политических разногласий.

В частности, депутат сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Селлин связал трагедию в Кракове с конфликтом вокруг Конституционного суда.

«Без переворота, совершенного Конституционным трибуналом, не было бы стрельбы в Кракове», — заявил политик.

Как отмечает Bloomberg, произошедшее заставило польские власти столкнуться с последствиями углубляющегося противостояния между политическими силами. Нападение произошло в момент, когда разногласия между правительством и оппозицией уже сопровождались уличными протестами.

После трагедии основатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить демонстрации у Конституционного суда в Варшаве. По словам пресс-секретаря партии Рафала Бохенека, таким образом политик предложил почтить память погибших. Протесты начались после отстранения от должности председателя суда Богдана Свенчковского, который заявил о государственном перевороте в стране.