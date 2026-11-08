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НовостиВ мире8 ноября 2026 0:10

В Польше призвали отменить протесты у Конституционного суда после стрельбы в Кракове

Качиньский призвал отменить протесты у КС на фоне стрельбы в Кракове
Мария ПАНЮТИНА
Качиньский призвал отменить протесты у КС на фоне стрельбы в Кракове

Качиньский призвал отменить протесты у КС на фоне стрельбы в Кракове

Фото: REUTERS.

Основатель "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал отменить протесты у Конституционного суда после стрельбы в Кракове. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.

"В связи с объявленным президентом Каролем Навроцким национальным трауром председатель Ярослав Качиньский призывает отменить демонстрации, организуемые в Польше", - написал он в X.

Бохенек уточнил, что таким образом Качиньский предложил почтить память погибших в результате нападения в Кракове.

Напомним, что протесты у Конституционного суда Польши начались после отстранения от должности председателя суда Богдана Свенчковского. Он заявил о государственном перевороте в стране.

Позже KP.RU сообщил, что в центре Кракова произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Среди пострадавших есть россиянка. Затем полиция нашла еще три трупа в доме нападавшего.

KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших