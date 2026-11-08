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НовостиВ мире8 ноября 2026 15:31

Четыре человека погибли в результате схода вагонов поезда с рельсов в Египте

Четыре человека погибли и до 88 человек пострадали при столкновении двух поездов на севере Египта
Мария МАМАЕВА
Четыре человека погибли в результате схода вагонов поезда с рельсов в Египте

Четыре человека погибли в результате схода вагонов поезда с рельсов в Египте

Фото: Оксана ЗУЙКО.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате схода вагонов поезда с рельсов на севере Египта. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны.

«Число пострадавших при столкновении поездов рядом с городом Эль-Айят выросло до 88, четыре пассажира погибли», - сообщает египетское ведомство.

Напомним, что инцидент произошел 8 ноября в провинции Эль-Гиза. Два пассажирских поезда столкнулись, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов. Ситуацию с ЧП и оказанием помощи пострадавшим взял под контроль министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар.

Все раненые были доставлены в больницы, медицинские учреждения в провинции Эль-Гиза и соседней Бени-Суэйф перевели в режим повышенной готовности.