Четыре человека погибли в результате схода вагонов поезда с рельсов в Египте Фото: Оксана ЗУЙКО.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате схода вагонов поезда с рельсов на севере Египта. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны.

«Число пострадавших при столкновении поездов рядом с городом Эль-Айят выросло до 88, четыре пассажира погибли», - сообщает египетское ведомство.

Напомним, что инцидент произошел 8 ноября в провинции Эль-Гиза. Два пассажирских поезда столкнулись, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов. Ситуацию с ЧП и оказанием помощи пострадавшим взял под контроль министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар.

Все раненые были доставлены в больницы, медицинские учреждения в провинции Эль-Гиза и соседней Бени-Суэйф перевели в режим повышенной готовности.