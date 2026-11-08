Египет сотрясла трагедия с пассажирскими поездами: пострадали десятки людей

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В Египте 64 человека пострадали при столкновении двух пассажирских поездов к югу от Каира. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Ранее издание Masrawy сообщало о минимум 150 пострадавших, эту цифру официально опровергли.

Авария произошла в провинции Эль-Гиза. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. На место происшествия прибыли экстренные службы, началась эвакуация пострадавших.

«Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар взял под личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в результате опрокидывания нескольких вагонов пассажирского поезда», — говорится в заявлении ведомства.

Все 64 пострадавших были доставлены в больницы. По распоряжению главы Минздрава медицинские учреждения в провинции Эль-Гиза и соседней Бени-Суэйф перевели в режим повышенной готовности. Власти поручили обеспечить раненых необходимой медицинской помощью и следить за их состоянием.

Среди пассажиров поезда не было организованных туристов из России, сообщает РСТ.

Ранее KP.RU сообщал о столкновении двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо. Авария произошла 28 октября возле населенного пункта Урда. В результате два вагона сошли с рельсов, а движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановили. На место происшествия направили пожарных и медицинские бригады.