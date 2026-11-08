Дмитриев заявил, что Зеленский всегда был против Трампа и мира Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский всегда выступал против президента США Дональда Трампа и мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в соцсети X высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поводом для заявления стала реакция Зеленского на результаты промежуточных выборов в США. По оценке Дмитриева, украинский политик открыто радуется победе Демократической партии.

«Зеленский всегда был и действовал против Трампа и против мира. Просто раньше он лучше это скрывал. Мирные инициативы президента Трампа увенчаются успехом, несмотря на воинственное сопротивление», — написал глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что Зеленский пытается ослабить позиции Республиканской партии США. Так он прокомментировал интервью украинского политика телеканалу Fox News, в котором тот затронул тему возможного энергетического перемирия. По мнению главы РФПИ, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Зеленский не сделал выводов из прежних ошибок и продолжает вмешиваться во внутриполитическую повестку Соединенных Штатов.