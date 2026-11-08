Молдавия может исчезнуть как государство: Кишинев готов открыто пойти против воли народа. Фото: Shatokhina Natalia/ news.ru/Global Look Press

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан допустил объединение страны с Румынией, несмотря на отсутствие поддержки этой идеи большинством граждан. Об этом сообщает издание Deschide.

По словам главы правительства, Кишинев продолжает курс на политическое и экономическое сближение с Бухарестом. Тофан подчеркнул, что две страны "связывают общая история, язык и культура", а саму Румынию назвал "самым большим другом Молдавии".

«Наш план А — вступить в Европейский союз и там объединиться с Румынией, став частью единой Европы», — заявил премьер.

При этом Тофан признал, что поддержка объединения среди жителей Молдавии остается недостаточной. Он подчеркнул, что решение о возможном слиянии двух государств должно приниматься с учетом воли большинства граждан.

Тем временем молдавская оппозиция выступает против подобной инициативы. Ее представители считают, что поддержка объединения с Румынией фактически равнозначна предательству национальных интересов.

Накануне глава МИД Молдавии Михаил Попшой заявил, что процесс объединения двух стран фактически уже начался. По его словам, этому способствует строительство автомагистрали, мостов через реку Прут и развитие совместной энергетической инфраструктуры. Дипломат также утверждает, что идея объединения якобы давно присутствует в молдавском обществе, а реализация совместных проектов "помогает убедить граждан в ее преимуществах".