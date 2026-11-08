Президент Израиля Герцог вручил Айзенкоту мандат на формирование кабмина

Ицхак Герцог Фото: REUTERS.

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства страны. Торжественная церемония прошла в воскресенье, 8 ноября, в резиденции главы Израиля.

«Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успеха», - заявил Герцог.

Мандат на формирование нового израильского кабмина был передан лидеру партии «Яшар» по итогам парламентских выборов, которые состоялись в стране 27 октября. В течение 28 дней Айзенкот должен заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного парламента, сформировав новое правительство. Этот срок также может быть продлен еще на 14 дней.

Ранее KP.RU сообщал об итогах парламентских выборов в Израиле. По их результатам ни правящая коалиция премьера Биньямина Нетаньяху, ни оппозиционный блок во главе с Айзенкотом не получили большинства в Кнессете.