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НовостиВ мире8 ноября 2026 16:26

Президент Израиля Герцог вручил Айзенкоту мандат на формирование кабмина

В резиденции президента Израиля прошла торжественная церемония передачи Айзенкоту мандата на формирование нового правительства страны
Мария МАМАЕВА
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог

Фото: REUTERS.

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства страны. Торжественная церемония прошла в воскресенье, 8 ноября, в резиденции главы Израиля.

«Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успеха», - заявил Герцог.

Мандат на формирование нового израильского кабмина был передан лидеру партии «Яшар» по итогам парламентских выборов, которые состоялись в стране 27 октября. В течение 28 дней Айзенкот должен заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного парламента, сформировав новое правительство. Этот срок также может быть продлен еще на 14 дней.

Ранее KP.RU сообщал об итогах парламентских выборов в Израиле. По их результатам ни правящая коалиция премьера Биньямина Нетаньяху, ни оппозиционный блок во главе с Айзенкотом не получили большинства в Кнессете.