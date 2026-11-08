В Германии ополчились против АдГ, выступающей за отказ от помощи Украине: партию хотят запретить Фото: REUTERS.

В Германии Министерство юстиции проверяет наличие правовых оснований для запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом глава ведомства Штефани Хубиг заявила в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

«Я убеждена, что сейчас мы должны серьезно и систематически проверять, есть ли предпосылки для процедуры запрета», — подчеркнула министр.

По словам Хубиг, для сбора и анализа материалов планируется создать специальную рабочую группу. Ее участники должны установить, существуют ли основания для признания деятельности АдГ антиконституционной. На основе полученных данных власти ФРГ намерены принять политическое и юридическое решение о возможном запрете партии.

При этом «Альтернатива для Германии» остается самой популярной политической силой страны. Согласно опросу INSA от 7 ноября, ее поддерживают 29% избирателей. Это на 10 процентных пунктов больше, чем у консервативного блока ХДС/ХСС.

Примечательно, что АдГ последовательно выступает против военной помощи Украине. В частности, депутаты партии предлагали сократить финансовую и военную поддержку Киева, за исключением гуманитарной, до начала серьезных мирных переговоров с Россией.

Накануне депутат АдГ Штеффен Котре призвал Берлин не допустить передачи Украине крылатых ракет Taurus. При этом парламентарий признал, что партия не сможет самостоятельно предотвратить возможные поставки. По его словам, публичных доказательств подготовки к передаче вооружений пока нет, однако исключать такой сценарий нельзя.