Посольство РФ: среди пострадавших при столкновении поездов в Египте нет россиян. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Граждан России нет среди пострадавших при столкновении поездов на севере Египта. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Каире.

«По предварительным сведениям, среди пострадавших российских граждан нет», - говорится в сообщении.

Как уточнили в посольстве, сообщений на телефон для экстренной связи в дипмиссию не поступало. Представители России в Каире продолжают следить за ситуацией вокруг инцидента.

Ранее KP.RU сообщал, что в Египте два пассажирских поезда столкнулись в районе Эль-Айят провинции Эль-Гиза в воскресенье, 8 ноября. Число погибших в результате аварии выросло до семи, еще 112 человек пострадали. Глава Министерства здравоохранения страны Халед Абдель Гаффар взял ситуацию под личный контроль и поручил обеспечить раненым необходимую помощь.