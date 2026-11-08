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НовостиВ мире8 ноября 2026 17:11

Посольство РФ: среди пострадавших при столкновении поездов в Египте нет россиян

В посольство РФ не поступали сообщения о туристах из России, пострадавших в результате столкновения поездов в Египте
Мария МАМАЕВА
Посольство РФ: среди пострадавших при столкновении поездов в Египте нет россиян. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Посольство РФ: среди пострадавших при столкновении поездов в Египте нет россиян. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Граждан России нет среди пострадавших при столкновении поездов на севере Египта. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Каире.

«По предварительным сведениям, среди пострадавших российских граждан нет», - говорится в сообщении.

Как уточнили в посольстве, сообщений на телефон для экстренной связи в дипмиссию не поступало. Представители России в Каире продолжают следить за ситуацией вокруг инцидента.

Ранее KP.RU сообщал, что в Египте два пассажирских поезда столкнулись в районе Эль-Айят провинции Эль-Гиза в воскресенье, 8 ноября. Число погибших в результате аварии выросло до семи, еще 112 человек пострадали. Глава Министерства здравоохранения страны Халед Абдель Гаффар взял ситуацию под личный контроль и поручил обеспечить раненым необходимую помощь.