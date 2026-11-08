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НовостиВ мире8 ноября 2026 16:59

Египет ужасают последствия трагедии с двумя поездами: погибших уже семеро, пострадавших – больше 100

Число погибших при столкновении поездов в Египте выросло до семи, 112 пострадали
Марк СОКОЛОВ
Египет ужасают последствия трагедии с двумя поездами: погибших уже семеро, пострадавших – больше 100. Фото: Соцсети.

Египет ужасают последствия трагедии с двумя поездами: погибших уже семеро, пострадавших – больше 100. Фото: Соцсети.

В Египте число погибших при столкновении двух пассажирских поездов выросло до семи, еще 112 человек пострадали. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Авария произошла 8 ноября в районе Эль-Айят провинции Эль-Гиза, к югу от Каира. После столкновения несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. На месте происшествия работали спасатели и медицинские бригады.

Первоначально египетский Минздрав сообщил о 64 пострадавших. Всех раненых доставили в больницы, а медицинские учреждения провинций Эль-Гиза и Бени-Суэйф перевели в режим повышенной готовности. Министр здравоохранения страны Халед Абдель Гаффар взял ситуацию под личный контроль и поручил обеспечить пострадавшим необходимую помощь.

Позднее число жертв увеличилось до четырех, а количество пострадавших достигло 88 человек. По данным местного Минздрава, власти продолжили следить за состоянием раненых. При этом на месте происшествия продолжались работы по ликвидации последствий железнодорожной аварии.