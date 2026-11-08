Внешнее электроснабжение на Запорожской АЭС восстановлено

Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС успешно восстановлено после проведения всех необходимых ремонтных работ на линии питания «Ферросплавная-1». Об этом представители ЗАЭС сообщили в канале электростанции в «Максе».

На станции отметили, что ремонтно-восстановительные работы после удара дрона ВСУ завершены, а резервные дизель-генераторы во время этого ремонта работали без нареканий.

«На Запорожской АЭС восстановлено внешнее электроснабжение. После проведения ремонтно-восстановительных работ введена в работу линия электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Электроснабжение собственных нужд станции обеспечивается по этой линии», — говорится в сообщении.

Отдельно на ЗАЭС отметили, что радиационная обстановка на электростанции остается стабильной, никаких нарушений пределов и условий эксплуатации не допущено.

Ранее KP.RU сообщал, что Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего энергоснабжения из-за повреждения линии электропередачи «Ферросплавная-1». Воздушная линия напряжением 330 кВ, которая обеспечивала электроснабжение собственных нужд ЗАЭС, была отключена автоматической защитой в результате повреждения. При этом в штатном режиме включились резервные дизель-генераторы.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что за последние две недели ЗАЭС подвергалась массовым ударам со стороны ВСУ. Из-за атак погибли трое сотрудников станции.