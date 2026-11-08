Автомобиль наехал на группу подростков в Дублине, восемь человек пострадали

Серьезное ДТП с восемью пострадавшими произошло в ирландском Дублине после выезда автомобиля на тротуар. О ЧП сообщает телеканал RTE.

По данным телеканала, автомобиль, за рулем которого находилась 40-летняя женщина, внезапно выехал на тротуар и наехал на группу подростков, которые там стояли. В результате травмы получили семь подростков, а также сама женщина-водитель. Все они были госпитализированы.

По неповрежденным данным источников RTE, причиной ЧП могло стать то, что водитель почувствовала себя плохо во время движения.

В полиции подтвердили факт «серьезного дорожного происшествия» изданию The Irish Times.

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