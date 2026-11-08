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НовостиПолитика8 ноября 2026 20:33

Армия России уничтожила расчет элитного подразделения Нацгвардии Украины

В ДНР ликвидировали группу операторов элитного украинского подразделения БПЛА
Мария ПАНЮТИНА
Армия России уничтожила расчет элитного подразделения Нацгвардии Украины

Армия России уничтожила расчет элитного подразделения Нацгвардии Украины

Фото: REUTERS.

Военные армии России уничтожили расчет элитного подразделения беспилотной авиации Lasar's Group Национальной гвардии Украины в ДНР. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

"В ДНР полностью уничтожен расчет одного из элитных подразделений БПЛА Lasar's Group НГУ. Ликвидирован главный сержант Канашин Сергей, позывной Патрик", - сказал собеседник ТАСС.

Силовики уточнили, что в результате операции также погибли младший сержант Станислав Фернос и солдат Владимир Арошкевич. Также был ликвидирован командир эвакуационной бригады старший сержант Николай Коптев.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военные уничтожили два судна, которые перевозили грузы для ВСУ. Также был нанесен удар по электроподстанции 330 кВ "Каменская", которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности.